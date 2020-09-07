النجم محمد صبحي ضيف شيرين سليمان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تستضيف اليوم  الاثنين شيرين سليمان في اول حلقة من برنامجها الجديد علي اليوتيوب (عين اون لاين) النجم الكبير محمد صبحي( نجم الاسبوع )  في حوار جديد و مختلف عن رايه في الكوره و المسرح و الغناء وعن نجاح مسلسل عائلة ونيس في عرضة علي شاشة قنوات دي ام سي و اعماله القادمة 


يذكر ان شيرين سليمان، قدمت برنامج عين علي شاشة قناة الحياة لمدة عشر سنوات و اجرت عدد كبير من اللقاءات مع اهم نجوم الوطن العربي و النجوم الاجانب و ايضا غطت عدد كبير من اهم المهرجانات بالعالم.



أخبار تهمك

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يترقب حق رعايته لرمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:37 م

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

12:57 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟