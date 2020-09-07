النجم محمد صبحي ضيف شيرين سليمان





تستضيف اليوم الاثنين شيرين سليمان في اول حلقة من برنامجها الجديد علي اليوتيوب (عين اون لاين) النجم الكبير محمد صبحي( نجم الاسبوع ) في حوار جديد و مختلف عن رايه في الكوره و المسرح و الغناء وعن نجاح مسلسل عائلة ونيس في عرضة علي شاشة قنوات دي ام سي و اعماله القادمة









يذكر ان شيرين سليمان، قدمت برنامج عين علي شاشة قناة الحياة لمدة عشر سنوات و اجرت عدد كبير من اللقاءات مع اهم نجوم الوطن العربي و النجوم الاجانب و ايضا غطت عدد كبير من اهم المهرجانات بالعالم.











