حمو بيكا يعلن عن أمر هام خاص بحفل زفافه ويعتذر!

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أعلن مطرب المهرجانات ​حمو بيكا​، عن إلغاء حفل زفافه، وذلك بسبب منعه من إقامته من قبل السلطات نتيجة إجراءات إنتشار ​فيروس كورونا​.





وظهر حمو بيكا، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقال: "أعتذر لكل الناس عن إلغاء حفلة فرحي، سمعنا إن رئاسة حي العجمي أكدت أنها هتلغي الحفل بالقوة لو اتعمل، والموضوع مش مستاهل كل دا، لأننا بنحترم القانون والإجراءات الاحترازية من الحكومة ضد فيروس كورونا".





وأضاف: "سامحوني مش بإيدي كان نفسي تفرحوا معايا بس لازم نحترم القانون والإجراءات الاحترازية، ونحترم قرار رئيس حي العجمي وجميع المسؤولين وأكد أنه سيقيم سهرة عائلية محدودة، تقتصر على العائلة والأصدقاء.