تشكيل المقاصة أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:09 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
علي نبوي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم على ملعب استاد الإسكندرية،  ضمن منافسات الجولة الـ ٢٥ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٧ نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

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