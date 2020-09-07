إتحاد الصناعات يدير لقاء مع مرشح مصر لمنصب أمين "التجارة العالمية"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
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يعتزم اتحاد الصناعات المصرية إدارة  اللقاء التعريفي بالمرشح المصري لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية عبد الحميد ممدوح، يوم الثلاثاء  8 سبتمبر ، وذلك ضمن سلسلة لقاءات ينظمها تحالف الأعمال العالمي لكافة المرشحين على منصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية .

ذكر الإتحاد في بيان له، أن المرشح المصرى عبد الحميد ممدوح جميل، يمتلك خبرات واسعة قادرة على تحقيق مصالح التجارة العالمية، فهو محامٍ ‏متخصص في شؤون التجارة الدولية يتمتع بثلاثين سنة من الخبرة تشمل الصياغة ‏القانونية لاتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتخصصات الأمين العام في ‏صياغة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، كما شارك في تحويل الاتفاقية العامة ‏للتعريفة الجمركية والتجارة إلى منظمة التجارة العالمية.‏

ويخوض المرشح المصري سباق الإنتخابات  المقرر إنعقادها  في الفترة بين 7 إلى 16 سبتمبر الجاري مع 8 مرشحين اخرين من مولدوفا، نيجيريا، المكسيك، مصر، كوريا الجنوبية، كينيا، المملكة العربية السعودية و انجلترا.

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