إتحاد الصناعات يدير لقاء مع مرشح مصر لمنصب أمين "التجارة العالمية"

يعتزم اتحاد الصناعات المصرية إدارة اللقاء التعريفي بالمرشح المصري لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية عبد الحميد ممدوح، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر ، وذلك ضمن سلسلة لقاءات ينظمها تحالف الأعمال العالمي لكافة المرشحين على منصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية .





ذكر الإتحاد في بيان له، أن المرشح المصرى عبد الحميد ممدوح جميل، يمتلك خبرات واسعة قادرة على تحقيق مصالح التجارة العالمية، فهو محامٍ ‏متخصص في شؤون التجارة الدولية يتمتع بثلاثين سنة من الخبرة تشمل الصياغة ‏القانونية لاتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتخصصات الأمين العام في ‏صياغة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، كما شارك في تحويل الاتفاقية العامة ‏للتعريفة الجمركية والتجارة إلى منظمة التجارة العالمية.‏





ويخوض المرشح المصري سباق الإنتخابات المقرر إنعقادها في الفترة بين 7 إلى 16 سبتمبر الجاري مع 8 مرشحين اخرين من مولدوفا، نيجيريا، المكسيك، مصر، كوريا الجنوبية، كينيا، المملكة العربية السعودية و انجلترا.