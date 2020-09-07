معاش تكافل وكرامة 2021 شروط الحصول علي المعاش والاوراق المطلوبة وكيفية الاستعلام في معاش تكافل وكرامة





اقيم التقديم للموقع تكافل وكرامة 2020 ، ودائما انشغال تفكيري وفضولي يقودني للتفكير في من سوف يفوز من الاشخاص الذين سيعملون في ذلك البرنامج ، وفي هذا اليوم نحنجانبا لبعض لنعرف اجابة لكل الاسئلة التي طرحها وقالها كل من المستفدين من البرنامج ومن ذلك المعاش معاش تكافل وكرامة ، وهو المعاش التي تقيمة الدولة لكسر احتياجات بعض من فئات المجتمع لمساعدتهم على تأمين والعيش باستقرار في حياة كريمة ، وخاصة تلك الايام التي تمر بها كافة الدول والعالم اجمع ، وهذا المعاش يعتبر معاش نهاية خدمة ، مثل الدعم المالي يقد للشعب بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي لاصحاب الإعاقات الجزئية والكاملة وللمطلقات والأرامل ، ولكي تحصل علي هذا الدعم تقوم باكمال كل الاشروط المطلوبة.





شروط الحصول على معاش من تكافل وكرامة 2020





اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي انة لكي تحصل علي خدمة معاش تكافل وكرامة يجب تحقيق بعض الشروط المطلوبة:





- انة لا يتعدي دخلك الشهري 400 ريال سعودي.





- اذا كانت امراة فتكون مطلقة أو أرملة.





- واذا كنت تمتلك اطفال فيجب عليك ارسال مستندات تثبت انهم لم يتخطوا 18 سنة.





- العائلات التي ليس لها ولي بسبب السجن أو السفر.





- لا يتعين على المرشحين للتقاعد من وزارة التضامن والكرامة العمل في أي جهة حكومية أو جهة خاصة.





طريقة الاستعلام عن شروط تكافل وكرامة 2020





- عليك عرض نتيجة تكافل وكرامة..





- ثم تقوم بكتابة رمز الدولة التي توجد علي الموقع التي تشير الي وزارة التضامن الاجتماعي.





- ثم تقوم بملي المعلومات الشخصية بطريقة صحيحة وكاملة وبطريقة مناسبة.





- وبعد ذلك يمكن للمواطنين تسجيل البيانات الشخصية التي يمثلها رمز الدولة وإكمال عملية عرض النتائج.



