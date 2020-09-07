إدارة نادي أسوان: نحن نتعرض لظلم فادح في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التحكيمية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
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أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على الكرة، أن فريقه تعرض لظلم فادح في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التحكيمية.


وقال أمين  في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "أصدرنا بيانا لتوضيح أننا تعرضنا للظلم، والبعض لا يشعر بذلك، نحن النادي الوحيد الذي يلعب خارج أرضه".


وأضاف:" قدمنا تنازلات كبيرة لمساعدة المنظومة الرياضية في عودة مسابقة الدوري بعد جائحة فيروس كورونا، ولم نشعر بوجود تقدير من جانب البعض".


وواصل: "لا أريد الحصول على تعويضات، ولكن نريد الحصول على حقوقنا، نبحث فقط عن العدالة، وفي مباراة بيراميدز، كان لنا ركلة جزاء واضحة، وكانت النتيجة (1-1)".


وتابع:" قمنا بإصدار بيان رسمي، وتظلمنا ضد الحكام، وتحدثنا مع أعضاء اللجنة الخماسية، لو استمرت الأخطاء سنقوم بالانسحاب من بطولة الدوري، لو كان هناك نية مبيتة من أجل هبوط أسوان، لن نكمل المباريات، لأن الاستمرار سيكون إهدار المال العام".


وأضاف مصطفى أمين : "لو تكررت تلك الاخطاء سنفكر جديا في الانسحاب، سنواجه الانتاج الحربي وطنطا في المباراتين القادمتين، ولو فزنا في لقاء سموحة كنا سنصل إلى مركز جيد، خسارة نقطتين أمام سموحة أثر علينا كثيرا".


وأكمل:" أغلقنا صفحة لقاء سموحة، وتعرضنا لظلم أمام بيراميدز وسموحة، وحال تكرار الخطأ ستكون "التالتة تابتة"، سنقوم بالانسحاب من الدوري، متفائلين بالبقاء في الدوري الممتاز".

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