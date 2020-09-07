صندوق مصر السيادي: بدء محادثات بيع فائض الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
صرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، بأن مصر بدأت محادثات حول خطط لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا، لتستغل ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة، في إطار السعي لتصبح مركزا إقليميا للتصدير.

وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سليمان القول إن البلاد، التي تمتلك فائضا من الكهرباء، ترى دولا "لديها تعطش للطاقة" في الشمال كعملاء محتملين. ويمكن لمصدر تصدير الكهرباء لأوروبا عبر كابلات بحرية يجري التخطيط لها لتصل إلى قبرص واليونان.


وقال في مقابلة في القاهرة :"نجري محادثات مع مستثمري البنية التحتية الأوروبيين، ومع المستشارين وتجار الطاقة لتقييم الصلاحية والرغبة (من جانب العملاء المحتملين)"، مشيرا إلى أن خط النقل "سيجعل مصر مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل".


ولفتت بلومبرج إلى أن صادرات الكهرباء يمكن أن تصبح مصدر دخل مربح لمصر، التي أصبحت بالفعل مركزا للغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوص مصر السيادى الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يترقب حق رعايته لرمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"شاكر": الطاقة الكهربائية تعد من مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول

فودافون مصر تتجه لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2025

وزير الكهرباء يستقبل رئيس إتحاد المستثمرات العرب وأكبر مستثمري الطاقة فى اليونان

وزير الكهرباء يبحث مع الرئيس التنفيذى لفودافون التعاون في مجال الطاقة المتجددة

النقراشي: مصر ستصبح ممر ومنطقة ربط للطاقة القادمة من السعودية لأوروبا (فيديو)

لبنى عسل: مجمع بنبان للطاقة الشمسية يوفر 90% من كهرباء السد العالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:37 م

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

12:57 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟