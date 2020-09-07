محافظ القاهرة: إزالة 262 عقارا بإسطبل عنتر

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي مصر القديمة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أن منطقة اسطبل عنتر هى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الانتهاء من ازالتها قبل نهاية 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة ٢٦٢ عقار ونقل المستحقين إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.



واضاف المحافظ أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من ١٢٠ الف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى ٢٤ الف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالاسمرات ا و ٢ و٣ والمحروسة ١ واهالينا ١ وروضة السيدة زينب.



وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تقوم حاليا بإزالة المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام.





وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج



وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.





وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.



وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.





ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.