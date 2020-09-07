أكرم حسني يهنئ حميد الشاعري على ألبومه الجديد "أنا بابا"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة الفنان حميد الشاعري بألبومه الجديد "أنا بابا"، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

نشر الفنان أكرم حسني، مقطع من أغنية "أنا بابا"، وعلق عليه قائلًا :"حميد الشاعري، الاسم اللي لما يتذكر يتذكر معاه تاريخ طويل من النجاحات سواء لأغانيه هو شخصيًا أو للنجوم الكتير اللي حميد كان له فضل كبير بعد ربنا في نجاحهم".


وتابع أكرم حسني قائلاً: "حميد الشاعري على المستوى الفني يعني ذكريات كتير وأغاني حلوة كتير ولون في حتة لوحده، أما على المستوى الشخصي فهو صديقي وحبيبي، وصاحب أفضال كتير عليا بطيبة قلبه وكرمه اللي الجميع يشهدله بيه، ألف مبروك يا حبيبي الألبوم الجديد ومستنيه بفارغ الصبر".


وفي سياق آخر، شارك أكرم حسني، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" رجالة البيت"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة.

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