أحمد حسن: نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:35 م
أحمد حسن
أحمد حسن
علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية.


وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر:"هناك أخطاء عديدة رغم دخول تقنية الفار، ومن المفترض أنها كانت تقلل الأخطاء بنسبة 95%، لكن الحالات الجدلية كثيرة للغاية".


وأكمل:" هدف وادي دجلة أمام الأهلي أثار اللغط، ومن وجهة نظري الهدف صحيح".


وواصل: "الكرة كانت عالية ولاعب دجلة لم يؤثر على أيمن أشرف، ولم يمنعه من الوصول للكرة".


وتابع الصقر: "أتمنى أن تكون العدالة بين جميع الفرق في الدوري المصري".


وأكد:" نادي أسوان أصدر بيان رسمي بسبب أخطاء الحكام".

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