عمره يوم.. مباحث القاهرة تكثف جهودها لضبط المتهم بإلقاء طفل بمايو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تكثف مباحث القاهرة تحرياتها، لكشف غموض العثور  على رضيع بالمنطقة الجبلية بمدينة مايو وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ذكر شهود عيان، أن الطفل تم العثور عليه داخل حقيبة، بجوار المنطقة الجبلية بمجاورة 10، وعثر عليه أحد المواطنين أثناء مروره بالمنطقة عندما سمع صوت صراخ طفل رضيع داخل حقيبة، وأبلغ رجال المباحث.

وكان قد تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده العثور طفل رضيع داخل حقيبة.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث القسم، لمحل الواقعة وبالفحص عثر على طفل عمره يوم، ويرتدي ملابس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.


فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

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