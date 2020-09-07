أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

دخل رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة في صدام مع مجلس الإدارة بسبب فكرة التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كومان في التعاقد مع جورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي بينما إدارة النادي تريد التعاقد مع ألكانتارا في الميركاتو الصيفي.

ويعرف كومان إمكانيات فينالدوم جيدًا منذ وقت العمل مع المنتخب الهولندي، ويريد أن يجعل لاعب خط الوسط أول توقيع له في كامب نو لكن إدارة النادي ترى أنها صفقة مبالغ فيها.

ويطلب بايرن ميونيخ 27 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن تياجو، الذي قضى أربع سنوات مليئة بالكؤوس مع برشلونة.