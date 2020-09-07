أيمن منصور: رفضت الدوري الإنجليزي لصناعة تاريخ في الزمالك وكنت على وشك التوقيع للأهلي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
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كشف أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه خلال فترة تألقه في التسعينيات.


وقال أيمن منصور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طاهر أبو زيد فاوضني من أجل الإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي ولكنني رفضت فكان هناك مكان شاغر فقط في الأهلي وطلبت من طاهر إلى أن يعود هو إلى النادي الأهلي".


وتابع: "كما كان هناك اندية أخرى قامت بمفاوضتي أمثال المصري والإسماعيلي وغيرها وهناك ناديين قاموا بإرسال مقدم عقد إلى منزلي ولكني رفضت وانتقلت إلى الزمالك من اجل صناعة المجد مع الفريق الأبيض".


وعن عدم إحترافه في أوروبا، شدد: "هناك بعض الوكلاء طلبوا مني التوقيع معهم وكان أحدهم يمتلك عرض إنجليزي لضمي ولكنني رفضت وفضلت الزمالك فكنت في أقصى فترات تألقي".

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