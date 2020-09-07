تراجع إيرادات السياحة في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ 17 عاما

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الاثنين تراجع إيرادات السياحة في كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 17 عاما بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وذكرت بيانات منظمة السياحة الكورية ان الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، سجلت إيرادات لقطاع السياحة بقيمة 1.19 مليار دولار بانخفاض نسبته 78.6 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت إيرادات سياحية قدرها 5.57 مليار دولار.

كما جاءت إيرادات الربع الثاني أقل بنسبة 65.5 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي التي كانت 3.46 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن إيرادات الربع الثاني من العام الحالي هي أقل إيرادات ربع سنوية لقطاع السياحة في كوريا الجنوبية منذ عام 2003 عندما سجلت 1.11 مليار دولار.

وجاء الانخفاض الحاد في الوقت الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل صناعة السياحة العالمية ، حيث أغلقت معظم الدول حدودها وفرضت الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا على الوافدين الأجانب.

ووصل عدد الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية في الربع الثاني من عام 2020 إلى 970 ألفًا مقابل 4.6 مليون زائر في نفس الفترة من عام 2019 .

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