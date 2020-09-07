"لا تيأس إحنا في ضهرك".. آخر رسالة من الراحلة عايدة كامل إلى الرئيس السيسي



وفي شهر يوليو الماضي، وجهت الفنانة الراحلة عايدة كامل عدة رسائل للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعبيرا منها عن محبتها للرئيس السيسي وما يقدمه من إنجازات للبلاد خلال الفترة الحالية.



وكتبت على "فيس بوك": "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرزان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات".



وتابعت: "شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. وحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى ببركة الله".



بعد معاناة مع المرض ومشاكل صحية في المعدة والقولون، توفيت الفنانة المصرية القديرة عايدة كامل، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أن قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.وفي 17 أغسطس الماضي نقلت الفنانة الراحلة للمستشفى بعد أن أعلنت تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتبت وقتها: "أنا في طريقي للمستشفى".والفنانة الراحلة لها تاريخ كبير في عالم الفن حيث قدمت ما يقرب من 120 عملًا فنيًا بين التلفزيون والسينما والإذاعة، بعد أن اكتشفت موهبتها الفنية من خلال المسرح المدرسي، ثم اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير "بابا شارو"، واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية.وولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، ونجلها الدكتور هشام عزمي هو أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية منها "عيلة مرزوق" على البرنامج العام.آخر رسائل الفنانة الراحلة للرئيس السيسي