مؤشرات البورصة تواصل الصعود في المنتصف بدعم مشتريات الأجانب والعرب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين وذلك ، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب و الأنباء الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصرى و عودة جزئية متزايدة للسياحة و ارتفاع الاحتياطى النقدى و استقرار العملة مع الأنباء الإيجابية على العديد من الاسهم و القطاعات فتح شهية الافراد لمزيد من المخاطرة و الذى انعكس بتفوق المؤشر السبعينى على المؤشر الرئيسي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11164.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1861.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2266.9نقطة.



