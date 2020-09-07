مؤشرات البورصة تواصل الصعود في المنتصف بدعم مشتريات الأجانب والعرب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية،  ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين وذلك ، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب و الأنباء الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصرى و عودة جزئية متزايدة للسياحة و ارتفاع الاحتياطى النقدى و استقرار العملة مع الأنباء الإيجابية على العديد من الاسهم و القطاعات فتح شهية الافراد لمزيد من المخاطرة و الذى انعكس بتفوق  المؤشر السبعينى على المؤشر الرئيسي.
 
وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11164.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1861.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2266.9نقطة.

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