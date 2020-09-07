"متبقي 643 وحدة".. كيفية الحجز بمشروعات "سكن ودار مصر وجنة"؟

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:47 م
ارشيفية
ارشيفية
ياسمين مبروك
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في ظل دعم متوسطي الدخل، نسق صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، لإتاحة وحدات سكنية مدعمة للمواطنين، في مشروعات "سكن مصر ودار مصر وجنة".

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحجز بمشروعات الوحدات السكنية "سكن مصر ودار مصر وجنة".

١. تحجز الوحدات السكنية من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https:cservices.shmff.gov.eg.

٢. ويختار العميل الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها، حال عدم حجزها من قبل مواطن آخر، من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، نظرا لأن التخصيص بأسبقية الحجز.

٣. ويمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة، لتكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل.

٤. جاء عدد الوحدات المتبقية للحجز بمشروعات "سكن ودار مصر وجنة" 643 وحدة سكنية.

٥. ويستمر الحجز حتى الأحد 27/9/2020، في تمام الساعة 12 مُنتصف الليل.

٦. يشترط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.

٧. وتتراوح مساحات الوحدات بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

٨. تبدأ أسعار الوحدات من 364 ألف جنيه، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.

٩. ويتم سداد نسبة 10% من إجمالي سعر الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني.

١٠. ويتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب.

وكانت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت عن الانتهاء من حجز 1628 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، حتى مساء أمس الأحد، في اليوم الأول لحجز 2271 وحدة سكنية بالمشروعات المطروحة، والموزعة على 13 مدينة جديدة، طرحت بالتعاون بين الصندوق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل.

ويتبقى 643 وحدة سكنية، موزعة، كالتالي: و203 وحدات JANNA بمدينة دمياط الجديدة، 127 وحدة بـJANNA بالشيخ زايد، و115 وحدة واحدة بـ"دار مصر" بمدينة السادات، و106 وحدات بـ"سكن مصر" بمدينة غرب قنا، و62 وحدة بـ"سكن مصر" بمدينة المنيا الجديدة، و30 وحدة بـ"دار مصر" في 15 مايو.

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