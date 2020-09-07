«صحة البحرالأحمر»: دعم المعمل المشترك بـ3 أجهزة pcr لسرعة سحب العينات للسائحين

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر: إن مديرية الصحة بالمحافظة حصلت على دعم من وزارة الصحة بعدد 3 أجهزة pcr جديدة لتسهيل عملية سحب العينات وسرعة إنجاز النتائج للمصريين والسياح القادمين للمطارات، وذلك عقب قرار رئيس الحكومة بإجراء التحليل والكشف عن فيروس كورونا للسياح، فور وصولهم المطارات بالبحر الأحمر.





وأكد فى تصريحات صحفية اليوم، أن الجهزة الـpcr الثلاثة بتكلفة 15 مليون جنيه، إلى جانب جهازين آخرين بمعمل الغردقة المشترك؛ ليكون عدد الأجهزة بالمعمل خمسة أجهزة بواقع 1500 تحليل يوميًا.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على جهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في دعم المعامل بأجهزة جديدة لتسهيل إجراءات الفحص لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تفحص السياح فور وصولهم المطار وإرسال العينات للمعمل المشترك، وفحص فوري لها وإخطارهم بالنتائج فور انتهائها.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.



