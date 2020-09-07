ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.2%

تعافى قطاع الصناعة في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي من ركود الإنتاج بسبب أزمة جائحة كورونا، إلا أن الزيادة في الإنتاج الصناعي في يوليو الماضي كانت أضعف بكثير مما كان متوقعا.









وبحسب "الألمانية" أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفع بنسبة 2ر1% على أساس شهري, وكان يتوقع المحللون زيادة أقوى بنسبة 5ر4%.









وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو الماضي زيادة أعلى مما كان معلنا من قبل، حيث صحح المكتب بياناته لهذا الشهر مسجلا زيادة بنسبة 3ر9%، بعدما أعلن من قبل عن زيادة بنسبة 9ر8%.

وفي مارس وأبريل الماضيين، تراجع الإنتاج الصناعي بوضوح بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة لاحتواء جائحة كورونا.









وتظهر المقارنة على أساس سنوي أن الأزمة لا تزال حادة. فمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفض إجمالي الإنتاج في يوليو بنسبة 10%.









ولا يزال الإنتاج أقل بوضوح مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، فمقارنة بشهر فبراير، الشهر السابق لانتشار الجائحة، تراجع إجمالي الإنتاج الصناعي بنسبة 8ر10%.









وفي أكبر فرع من فروع الصناعات التحويلية، صناعة السيارات، ارتفع الإنتاج في يوليو بنسبة 9ر6% مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، لا يزال أقل بنسبة 15% مقارنة بفبراير الماضي.