الإمارات توسع جسرها الجوي لايصال مساعداتها لدول العالم

وسعت دولة الإمارات، جسرها الجوي، بهدف إيصال مساعداتها من الموادّ الطبية الوقائية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ «كوفيد 19».

وما زال فيروس كورونا يضرب بقوة في العديد من مناطق العالم، بل ويهدد العديد من الدول بموجات متوالية من التفشي، تشكل، من دون شك، خطراً على حياة الناس فيها، وعلى قدرة أنظمتها الصحية على الصمود، وتهدد اقتصادها وسائر أنشطة الحياة فيها».

وتشمل مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، الشقيق والصديق، ولا تستثني أحداً، ولا ترتبط إلا بقيم النبل والإنسانية، والتعاون والتعاضد لكبح جماح هذه الجائحة، والتكاتف بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم وأجناسهم، لتجاوز هذه المرحلة التي تمرّ بها الإنسانية كلّها، والخروج منها بأقلّ ما يمكن من الأضرار، ودفع شبح هذا الوباء، وتخليص العالم من شروره، من خلال التوصل إلى لقاح فاعل، يحقق التحصين والوقاية من عدواه السريعة.

وكانت أحدث محطات الدعم الإماراتي، هي سوريا الشقيقة، التي لا تغيب هموم شعبها واحتياجاته عن ضمير القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في مثل هذه الظروف، وهو ما أكّده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ بدايات ظهور الأزمة، وتحوّلها إلى جائحة عالمية، حينما اتصل أواخر شهر مارس الماضي، بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن سوريا لن تكون وحدها في هذه الظروف الحرجة، وأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون دائماً عوناً وسنداً لها، ولكل الأشقاء والأصدقاء والإخوة في الإنسانية للتصدي لهذا الوباء، وستقدم كل ما يلزم لمساعدة سوريا ودعمها في هذا الصدد، بما يضمن حماية شعبها الشقيق من آثاره وتداعياته.