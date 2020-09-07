الإمارات توسع جسرها الجوي لايصال مساعداتها لدول العالم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:35 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

وسعت دولة الإمارات، جسرها الجوي، بهدف إيصال مساعداتها من الموادّ الطبية الوقائية والأدوية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ «كوفيد 19».

 

وما زال فيروس كورونا يضرب بقوة في العديد من مناطق العالم، بل ويهدد العديد من الدول بموجات متوالية من التفشي، تشكل، من دون شك، خطراً على حياة الناس فيها، وعلى قدرة أنظمتها الصحية على الصمود، وتهدد اقتصادها وسائر أنشطة الحياة فيها».

 

وتشمل مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، الشقيق والصديق، ولا تستثني أحداً، ولا ترتبط إلا بقيم النبل والإنسانية، والتعاون والتعاضد لكبح جماح هذه الجائحة، والتكاتف بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعراقهم وأجناسهم، لتجاوز هذه المرحلة التي تمرّ بها الإنسانية كلّها، والخروج منها بأقلّ ما يمكن من الأضرار، ودفع شبح هذا الوباء، وتخليص العالم من شروره، من خلال التوصل إلى لقاح فاعل، يحقق التحصين والوقاية من عدواه السريعة.

 

وكانت أحدث محطات الدعم الإماراتي، هي سوريا الشقيقة، التي لا تغيب هموم شعبها واحتياجاته عن ضمير القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً في مثل هذه الظروف، وهو ما أكّده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ بدايات ظهور الأزمة، وتحوّلها إلى جائحة عالمية، حينما اتصل أواخر شهر مارس الماضي، بالرئيس السوري بشار الأسد.

 

وأكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن سوريا لن تكون وحدها في هذه الظروف الحرجة، وأنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون دائماً عوناً وسنداً لها، ولكل الأشقاء والأصدقاء والإخوة في الإنسانية للتصدي لهذا الوباء، وستقدم كل ما يلزم لمساعدة سوريا ودعمها في هذا الصدد، بما يضمن حماية شعبها الشقيق من آثاره وتداعياته.

 

أخبار تهمك

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ 39 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

منذ ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 12 ساعة

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عـاجل.. تقليل مدة سجن سما المصري في قضية "الفسق"

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ ساعة

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ ساعة و نصف

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

12:04 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟