المصل واللقاح تكشف طريقة تجنب حدوث موجة ثانية من كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر مازالت في الموجة الأولى لفيروس كورونا، منوها بأن التذبذب في أعداد الإصابات اليومية بين الارتفاع والانخفاض سببه التذبذب في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك شعور زائف لدى المواطنين أن فيروس كورونا قد انتهى، منوها بأنه من الممكن أن تحدث موجات ارتدادية لفيروس كورونا حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف أن الدولة مستعدة بإمكانيات طبية لمواجهة موجة ثانية، ولكن إذا التزم المواطن بالإجراءات الاحترازية لن نشهد موجة ثانية، حيث قد تنتهي الموجة قبل بدايتها.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.



