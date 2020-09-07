هكذا نهض السيسي بمنظومة الزراعة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:31 م
السيسي
السيسي
مارينا بشارة
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تسعى مصر جاهدًا في تحسين المحاصيل الزراعية والنهوض بالزراعة المصرية لتتنافس مع الجودة العالمية، وقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطور المنظومة الزراعية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كيف نجح السيسي بالنهوض بزراعة:

تكثيف البحوث:

أمر الرئيس السيسي بتكثيف البحوث الزراعية، حيث أن البحوث الزراعية لها أثر فعال في رفع كفاءة المحاصيل الزراعية، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النمو وفق محدودية الاحتياج للمياه.


توسيع الرقعة الزراعية:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ضرورة التوسيع في الرقعة الزراعية واستغلال مساحة الأراضي مثل أراضي سيناء وتوشكي.

واوضح السيسي أن الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان منها 3.3 مليون فدان أرض جديدة.

عقوبات ردعة:

أصدر السيسي توجيهات عاجلة بإزالة جميع مخلفات البناء علي الأراضي الزراعية، وتوقيع عقوبات علي المخالفين وإحالتهم الي محمكة عسكرية.

استخدام وسائل حديثة:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استخدام وسائل الحديثة فى الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل نسبة الفجوة.

قروض للفلاحين:
أعلن السيسي عن توفير قروض للفلاحين للاستثمار في الأراضي الزراعية، وتحقيق زيادة في المحاصيل الزراعية.

مشكلات زراعية:

فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة البحث عن معالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية، وتوفير قروض لهذا الامر.

تخصيص ميزانية:
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص ميزانية جديدة لنهوض بالمنظومة الزراعية ورفع كفاءة المحاصيل.

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 كشف المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، حقيقة تورط الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق في قضية المبيدات المسرطنة.

وأكد "الليثي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن والي لم يقدم للمحاكمة في قضية المبيدات المسرطنة، ولم يرد يذكر "والي" في الحكم الوحيد الصادر ضد مجموعة من الأشخاص في قضية المبيدات المسرطنة والذي صدر فيها حكم في 2004.

وأوضح أنه وجه بتشكيل لجنة بعد صدور القرار لفحص هل يوجد في مصر مبيدات مسرطنة، منوها بأن اللجنة أثبتت أنه دخل مصر 4 أنواع من المبيدات مسببة للسرطان خلال الفترة ما بين "1999 حتى 2001".

وأشار إلى أنه أرسل تقرير اللجنة إلى كل الجهات، وناشد الفلاحين حينها برد هذه المبيدات إذا كانت لديهم، ولكن لم يستجب له أحد، مؤكدا أن يوسف والي ليس له أي دخل بهذه القضية مطلقا، معلقا: "الكل يعلم نزاهة يوسف والي، وليس له أي دخل بالواقعة".

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