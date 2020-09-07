نجل فريدة سيف النصر يتعرض لحادث في الساحل الشمالي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن تعرض نجلها لحادث أثناء تواجده بالساحل الشمالي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه :"الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، إبني رجعلي من الساحل متجبس كسر محترم من القدم لتحت الركبة، قدر ولطف، ليس لها من دون الله كاشفة"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.


والجدير بالذكر أن فريدة سيف النصر شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، نجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج سينرجي‎.‎

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