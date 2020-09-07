اتحاد الكرة غاضب من علاء مشرف

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد مصدر باتحاد الكرة على الغضب العارم من جانب أعضاء اللجنة الخماسية تجاه علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية بعد تصريحاته الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بما يمثل إهانة للاتحاد.


وكتب علاء مشرف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا:" الحمد لله ان اتحاد الكورة مالوش دعوة بالسياحة والآثار وإلا كنا هنصحى ما نلاقيش الهرم".


أوضح المصدر أن تصريحات علاء مشرف تمثل إهانة شديدة للمصريين كونها صدوت من نائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، تجاه أحد أهم وأكبر الاتحادات الرياضية في مصر.


المصدر كشف عن أنه لا يجوز التصريح بهذا الشكل والهجوم اللفظي مشددا على أن هناك استياء شديد داخل اللجنة من هذا التصريح غير المسئول من مسئول يمثل كيان رياضي كبير في مصر، ومطالبا وزير الشباب والرياضة بضرورة التدخل.

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