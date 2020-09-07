وزيرة الثقافة: حفظ مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة لصون تاريخ العمالقة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استمرار السعي لحفظ وتوثيق مقتنيات رموز قوى مصر الناعمة بهدف صون تاريخ عمالقة نجحوا فى رسم ملامح تاريخ الإبداع في العصر الحديث.









وأضافت أن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال نجح من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق في تأسيس متحف خاص برواد الحركة المسرحية المصرية يضم مجموعات نادرة من مقتنياتهم الخاصة، مشيرة أن تخليد العظماء يعد عرفانا من الوطن بجهودهم التي حافظت على ريادة مصر الحضارية.



