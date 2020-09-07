الاتحاد العام التونسي للشغل: هناك أطراف سياسية تبث الفتنة في البلاد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:15 م
تونس
تونس
وكالات
Advertisements

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، أن هناك أطراف سياسية تستغلّ الديمقراطية للتجييش وبث الفتنة.

 

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، بضرورة التصدي إلى خطاب التحريض وتبييض الإرهاب من قبل بعض الأطراف السياسية.

 

وأفادت قناة العربية، في خبر عاجل، بأن البرلمان التونسي منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا.

 

وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

 

دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حكومة المشيشي تونس الفتنة تشكيل الحكومه المشيشي الاتحاد العام التونسي للشغل

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 12 ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ 37 دقيقة

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

منذ ساعة

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. تقليل مدة سجن سما المصري في قضية "الفسق"

منذ ساعة و 16 دقيقة

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

من هم المرشحين لرئاسة حكومة تونس الجديدة؟

الرئيس التونسي يعين "المشيشي" رئيسا للوزراء خلفا لـ"الفخاخ"

رئيس الوزراء التونسي يعلن نيته عن تشكيل حكومة كفاءات

إحباط مخطط لاغتيال الرئيس التونسي

عاجل| رسميا.. إعلان تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

الرئيس التونسي يطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

12:04 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟