البيئة: قانون "تنظيم المخلفات" يساهم فى إدارتها اقتصاديا (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أنه تم وضع لائحة تنفيذية لقانون ادارة المخلفات الصلبة في ظل الوضع غير اللائق لبعض الشوارع، وضرورة إعادة تنظيمها.

وقال خلال تصريحات صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه تم عمل دراسات لكل القوانين المشابهه في الدول الاخرى لعمل قانون ولائحة لائقة، مضيفا أن القانون سيقوم بتحسين منظومة النظافة وآليات جمع القمامة، واعادة تدوير المخلفات ومعالجتها للاستفادة منها اقتصاديا.

وذكر أن القانون جاري العمل عليه واقراره من مجلس النواب لاعتماده والعمل به وتنفيذه، موضحا أنه مع بداية تنفيذ القانون سيشعر المواطنين باختلاف تدريجي في منظومة النظافة في الشوارع، والتخلص الامن للمخلفات غير الامنة.

واكد ان الدولة تهتم بتنفيذ ذلك القانون حفاظا على صحة المواطن المصري وان يكون هناك بنية تحتية لادارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وفي سياق أخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الوزراء لمتابعة الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع علي الدور المحورى لقطاع النقل فى إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من إهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك في المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود إقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على المجتمع المصري والاقتصادي القومي بشكل عام.

وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل في مصر تساهم بالنصيب الأكبر في تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة في أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى في النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التي لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئي المحيط أوالصحة العامة للمواطنين. 

وأوضحت الوزيرة أنه طبقًا للدراسات وأعمال الرصد البيئي التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل في تلوث هواء المدن الرئيسية في مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالي الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التي اوضحت ان مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الإحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت حوالي الثلث كذلك، وتمثل الاتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%.

وأكدت أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة وإستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعيًا للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة، مشيرة إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 الف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لإستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.

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