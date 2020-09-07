"الأطباء العرب" يعلن تضامنه الكامل مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


أعرب اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الأستاذ الدكتور أسامة رسلان عن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب السودان؛ لمواجهة تداعيات آثار السيول والفيضانات، التي قتلت نحو 100 شخص وغمرت أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.

وأعلن الاتحاد استعداده للمساهمة في دعم جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة آثار الفيضانات، مؤكدا تسخير كل إمكاناته وقدراته لدعم وإغاثة المتضررين والمنكوبين.

وثمن الأطباء العرب المساعدات الإنسانية (خيام ومواد غذائية) التي تقدمت بها الحكومة المصرية أمس الأحد، لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات؛ وذلك استنادًا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتقدم اتحاد الأطباء العرب بخالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الفيضانات، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد أعلن أمس السبت، حالة الطوارئ في طول البلاد وعرضها لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات.


وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

أخبار تهمك

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ 37 دقيقة

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ ساعة

عـاجل.. تقليل مدة سجن سما المصري في قضية "الفسق"

منذ ساعة و 16 دقيقة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 12 ساعة

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 م

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

12:04 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟