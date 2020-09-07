50 مصابا و4 في عداد المفقودين جراء إعصار هايشن باليابان

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، إصابة 50 شخصًا وفقدان 4 أخرين، جراء إعصار قوي ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بأن 52 شخصًا أصيبوا في جزيرة كيوشو وأماكن أخرى من جراء الإعصار.

وكانت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، أعلنت انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن حوالي 475 ألف منزل بشكل رئيسي في مقاطعتي كاجوشيما وناجازاكي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، مع توجه إعصار هايشن إلى شبه الجزيرة الكورية، من هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وموجات مد في بعض المناطق، وحثت الناس في جميع أنحاء منطقة واسعة على توخي الحيطة والحذر.

وقد ألغت شركة كيوشو للسكك الحديدية خدمات قطارات شينكانسن وغيرها من القطارات اليوم الإثنين، لكنها تخطط لإعادة تشغيلها غدا من المناطق التي تم التأكد من قدرتها على العمل بأمان، مع تأخير الرحلات الأولى لليوم نفسه.

وأوقفت شركة سكك حديد غرب اليابان خدمات قطاراتها السريعة بين هيروشيما وهاكاتا، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات

قطار توكايدو شينكانسن السريع مؤقتًا أيضًا بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا لشركة سكك حديد وسط اليابان.

وأمضى الكثيرون الليل في ملاجئ الإجلاء والفنادق عبر كيوشو وجزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث كانوا ينتظرون مرور الإعصار.