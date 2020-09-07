50 مصابا و4 في عداد المفقودين جراء إعصار هايشن باليابان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
اعصار
اعصار
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، إصابة 50 شخصًا وفقدان 4 أخرين، جراء إعصار قوي ضرب جزيرة كيوشو الرئيسية.

 

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بأن 52 شخصًا أصيبوا في جزيرة كيوشو وأماكن أخرى من جراء الإعصار.

 

وكانت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، أعلنت انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن حوالي 475 ألف منزل بشكل رئيسي في مقاطعتي كاجوشيما وناجازاكي.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، مع توجه إعصار هايشن إلى شبه الجزيرة الكورية، من هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وموجات مد في بعض المناطق، وحثت الناس في جميع أنحاء منطقة واسعة على توخي الحيطة والحذر.

 

وقد ألغت شركة كيوشو للسكك الحديدية خدمات قطارات شينكانسن وغيرها من القطارات اليوم الإثنين، لكنها تخطط لإعادة تشغيلها غدا من المناطق التي تم التأكد من قدرتها على العمل بأمان، مع تأخير الرحلات الأولى لليوم نفسه.

 

وأوقفت شركة سكك حديد غرب اليابان خدمات قطاراتها السريعة بين هيروشيما وهاكاتا، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات

 

قطار توكايدو شينكانسن السريع مؤقتًا أيضًا بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا لشركة سكك حديد وسط اليابان.

 

وأمضى الكثيرون الليل في ملاجئ الإجلاء والفنادق عبر كيوشو وجزر أوكيناوا في جنوب اليابان حيث كانوا ينتظرون مرور الإعصار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليابان اعصار اصابة 50 شخص إعصار هايشن

أخبار تهمك

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

السلطات اليابانية تُحذر من مخاطره.. كل ما تريد معرفته عن إعصار "ترامي

إعصار "ترامي" يضرب جنوب غرب اليابان

السفارة في اليابان تدعو السعوديين للتقيد بتعليمات الكوارث

شاهد.. إعصار عنيف يضرب اليابان

70 ألف مشرد.. ماذا خلفت الأعاصير التي ضربت دول العالم مؤخراً؟

"قلق وانتظار".. هاجيبس الإعصار الأقوى في تاريخ اليابان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

10:32 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

10:31 ص

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟