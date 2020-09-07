بـ٧٠ ألف في الأسبوع.. ضبط زوج وزوجة يديران شبكة دعارة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتين، لقيامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالترويج للأعمال المنافية للآداب من خلال إستقطاب الفتيات وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالى (70 ألف جنيه) فى الأسبوع، فضلًا عن استخدامه لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة تم ضبط كلٍ من (المذكور وزوجته- فتاتين) بدائرة قسم شرطة الوايلى.

بمواجهتهم أقرت الزوجة بقيامها بالترويج لبعض الفتيات من التى تمكنت من إستقطابهن وأن من بين ضحاياها الفتاتين المضبوطتين، وعرض صورهن على عملائها للزواج العرفى محدد المدة "لمدة أسبوع" مقابل مبلغ مادى (70 ألف جنيه) عن كل واحدة على أن تتقاضى هى مبلغ (30 ألف جنيه) مناصفة مع زوجها الذى يعاونها فى إستغلال المجنى عليهن، وبمناقشة باقى المتهمين أقروا بإعترافات الأولى، كما ضُبط بحوزة الزوج هاتف محمول يحتوى على شريحة بالرقم الخاص بزوجته، وبفحصه تبين إحتوائه على رسائل نصية تدل على ذلك النشاط المؤثم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.


وفي سياق آخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

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