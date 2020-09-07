وزيرة الثقافة تنعى الفنانة الكبيرة عايدة كامل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنانة الكبيرة عايدة كامل التى غيبها الموت صباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر عن عمر يناهز 89 عام بعد فترة صراع مع المرض وابدت حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام وقالت ان فن التمثيل فقد احدى نجماته  البارزات والتى نجحت فى وضع بصمة مميزة على الشخصيات التى قامت بادائها ، واضافت ان اعمالها ستبقى خالدة فى تاريخ الفن وتقدمت بالعزاء لاسرتها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .


ولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931 وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي ونجلها الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، درست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والاذاعية منذ الثمانينات .

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