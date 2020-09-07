ضبط 300 شجرة لنباتات الخشخاش والأفيون بسوهاج

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.



وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.





وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.











تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 300 شجرة لنباتات الخشخاش والأفيون وسلاح نارى بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط فرد محلى الصنع طلقة لذات العيار- 170 شجرة لنبات الخشخاش المخدر- 140 شجرة لنبات الأفيون المخدر- كمية من بذور الأفيون المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام تقريبًا) بحوزة أحد العناصر الإجرامية.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وبحوزته المضبوطات المشار إليها.