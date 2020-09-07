محافظة القاهرة عن التقدم للتصالح: "عايزين نقفل صفحة قديمة" (فيديو)

قال الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن هناك إقبال كثيف من المواطنين خلال الفترة الأخيرة على المكاتب التكنولوجية، لتقديم طلبات تصالح، ودفع جدية التصالح.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المواطن يمكنه دفع جدية التصالح حتى لو أوراقه ليست مكتملة، معلقا: "ادفع جدية التصالح، وبين للدولة إنك عايز تتصالح"، مضيفا أن هناك حالات ييمكن التصالح بها، وأخرى لا يمكن التصالح.





وأكد أن الدولة تبذل أقصى جهد لتقنين أوضاع المباني المخالفة، مضيفا: "عايزين نقفل صفحة قديمة، ومنجريش ولا سراب".





هذا واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.





وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.





وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا.





وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9،342،354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن.



