فرج عامر : مبادرة السيسى لتحسين جودة الحياة بالريف تؤكد انحيازه للمواطن

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة فى الريف تؤكد انحيازه التام لأهالينا البسطاء فى ريف مصر.

وطالب "عامر" فى بيان له اصدره اليوم الاثنين، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ هذه المبادرة خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى منها والتى شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه لمواجهة الفقر بكافة أبعاده ولتحسين معيشة المواطن داخل الريف المصرى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلي أهمية استهداف المبادرة ألف تجمع ريفى بإجمالى 12.5 مليون مواطن.

ووجه رئيس صناعة النواب، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع مبادراته الانسانية والاجتماعية والتى استهدفت كل المواطنين المصريين من البسطاء والفقراء، مؤكدًا أنه لولا مبادرات الرئيس السيسى لما تحققت الانجازات الكبرى التى حققتها الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين بصفة عامة واصحاب الأمراض المزمنة.والسيدات والأطفال بصفة خاصة

التخطيط: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأهالينا في الريف لذلك أطلق مبادرة لتحسين جودة الحياة في ألف تجمع ريفي.

وتابعت السعيد، في تصريحات لها، أمس الأحد، أن «المرحلة الأولى من المبادرة شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن المبادرة تواجه الفقر بكافة أبعاده لتحسين معيشة المواطن.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن، مشيرة إلى هناك مشاركة من المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، حيث ستستغرق المبادرة من 3 إلى 4 سنوات.

وحول توجيه الرئيس السيسي بالاهتمام بالصيادين قالت وزيرة التخطيط «الرئيس يراعي كافة الفئات وهناك اهتمام بالصيادين».

وأكدت أن مصر تشهد وضعا اقتصاديا «جيد جدا» مقارنة بدول العالم، لافتة إلى أن مصر حققت معدل نمو 3.5%.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، لافتة إلى أن مصر حققت توازنا بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعة

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

10:32 ص

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

10:31 ص

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟