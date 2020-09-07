فرج عامر : مبادرة السيسى لتحسين جودة الحياة بالريف تؤكد انحيازه للمواطن

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة فى الريف تؤكد انحيازه التام لأهالينا البسطاء فى ريف مصر.





وطالب "عامر" فى بيان له اصدره اليوم الاثنين، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ هذه المبادرة خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى منها والتى شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه لمواجهة الفقر بكافة أبعاده ولتحسين معيشة المواطن داخل الريف المصرى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلي أهمية استهداف المبادرة ألف تجمع ريفى بإجمالى 12.5 مليون مواطن.





ووجه رئيس صناعة النواب، تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع مبادراته الانسانية والاجتماعية والتى استهدفت كل المواطنين المصريين من البسطاء والفقراء، مؤكدًا أنه لولا مبادرات الرئيس السيسى لما تحققت الانجازات الكبرى التى حققتها الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين بصفة عامة واصحاب الأمراض المزمنة.والسيدات والأطفال بصفة خاصة





التخطيط: مبادرة تحسين جودة الحياة بالريف تستهدف 12.5 مليون مواطن





وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بأهالينا في الريف لذلك أطلق مبادرة لتحسين جودة الحياة في ألف تجمع ريفي.





وتابعت السعيد، في تصريحات لها، أمس الأحد، أن «المرحلة الأولى من المبادرة شملت ضخ 3.9 مليار ليصل الإجمالي نهاية 2020 إلى 13.5 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن المبادرة تواجه الفقر بكافة أبعاده لتحسين معيشة المواطن.





وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن، مشيرة إلى هناك مشاركة من المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، حيث ستستغرق المبادرة من 3 إلى 4 سنوات.





وحول توجيه الرئيس السيسي بالاهتمام بالصيادين قالت وزيرة التخطيط «الرئيس يراعي كافة الفئات وهناك اهتمام بالصيادين».





وأكدت أن مصر تشهد وضعا اقتصاديا «جيد جدا» مقارنة بدول العالم، لافتة إلى أن مصر حققت معدل نمو 3.5%.



