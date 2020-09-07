للعثور على المفقودات.. طلاب جامعة الفيوم يطلقون تطبيق "GOT IT"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
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استضاف برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، مجموعة من خريجي جامعة الفيوم لشرح مشروع تخرجهم وعبارة عن تطبيق "GOT IT" للعثور على الأشياء المفقودة.

وأوضحت يمنى حسن، إحدى منفذي مشروع التخرج، أن التطبيق تم اطلاقه بشكل تجريبي، ويستهدف العثور على الأشياء المفقودة، بل والأشخاص أيضا كالأطفال، ومرضى الزهايمر.

ومن ناحيته قال جرجس كيرلس، أحد منفذي التطبيق، إنه يتم جهاز صغير في الشيىء أو الشخص الذي يوجد احتمال لفقده، ودور هذا الجهاز هو تحديد مكان الشيىء، وهو ما يسهل العثور عليه، حيث يعتبر هذا الجهاز بمثابة "GPS".

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، إن قوانين مكافحة الفساد ومخالفات البناء رادعة، ولكن تحتاج إلى آليات تنفيذ مريحة للمواطن.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن تطبيق التحول الرقمي في مصر استغرق سنوات طويلة رغم وجود 26 كلية حاسبات ومعلومات على مستوى مصر، مشددا على ضرورة التوسع في تطبيق التحول الرقمي، معلقا: "التكنولوجيا هى الحل للقضاء على الفساد".

وأضاف رئيس التحرير، أن التحول الرقمي سيوفر للدولة مليارات، وسيقضي على الفساد، فضلا على أنه يقضي على وضع العمل في جزر منعزلة، منوها بأن أهم عناصر التحول الرقمي هو تدريب العاملين وتجهيزهم للتعامل مع التكنولوجيا.

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