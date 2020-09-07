برلماني: مشروعات استصلاح الأراضي توفر فرص عمل للشباب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروعات شباب الخريجين تهدف إلي توفير فرص العمل والقضاء علي شبح البطالة الذي يهدد الكثير من الشباب، مُشيدًا باتخاذ الدولة إجراءات عديدة لتقليل نسبة البطالة، ومؤكدًا أنه بالرغم مما تعانيه اقتصاديات دول العالم من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إلا أن مصر مستمرة في خطة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنفيذ مشروعاتها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب للقضاء على البطالة.

وأكد مشهور، في بيان له اليوم الاثنين، أهمية مشروعات شباب الخريجين في مجال استصلاح الأراضي، مشيدًا بقرار تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع مساحة من 5 – 10 أفدنة لكل خريج من كليات الطب البيطري والزراعة، موضحًا أن مثل هذه المشروعات ستجعل المنتج المصري يغزو الأسواق الأوروبية والعالمية، ومصر ستصبح من أكبر الدول في تصدير السلع الغذائية في العالم، بفضل الخطة التي تتبعها وزارة الزراعة، مشيرا إلى ضرورة تعميمها على المحافظات التي بها مساحة خالية من الأراضي الزراعية كالدلتا والشرقية والإسماعيلية، للاستفادة من الأراضي الزراعية الخالية.

وأضاف أن استصلاح الأراضي وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة التي تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية وسلامة وجودة الغذاء للسوق المحلي والتصدير، سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة في الدولة المصرية، من خلال توفير مساكن للشباب ولأسرهم في هذه الأراضي الزراعية.

وطالب النائب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لخروج هذه المشروعات بأفضل شكل ممكن، كما طالب الإعلام بتسليط الضوء عليها وتقديمها كمثال يحتذى به؛ حيث يساهمون في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

آخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"،.و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".المتاح على الهواتف.

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