موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يلتقي اليوم الاثنين، فريق الأهلي مع نظيره حرس الحدود، على ستاد "الماكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020.


يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم متربعا على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، متفوقا بفارق 17 نقطة عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة ولكن الأبيض سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب انسحابه من قمة الدور الأول، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.


موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود:
تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الأهلي وحرس الحدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر الجاري، وذلك على ستاد الماكس بالإسكندرية معقل نادي الحرس، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وفاز النادي الأهلي في لقاء الجولة الماضية على فريق وادي دجلة بهدفين دون مقابل، بينما تعادل فريق حرس الحدود مع نادي مصر بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة 24 من البطولة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود:
يمكنكم متابعة البث المباشر والحصري لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود عبر قنوات أون تايم سبورتس ontime sports الرياضية المصرية الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، كما يمكن مشاهدة المباراة أونلاين عبر خدمة البث المباشر التي توفرها الكثير من المواقع عبر شبكة الانترنت.

أخبار تهمك

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ 33 دقيقة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ 37 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

10:32 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

10:31 ص

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟