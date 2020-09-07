روسيا تعلن تسجيل 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ارتفاع حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 17871، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين مليون و30690 مصابا حتى الآن.

وخلال اليوم الماضي، تماثل للشفاء 2328 مصابا، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 843277 شخصا.

هذا وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 27 مليون شخص، وحصد الوباء حتى الآن أرواح أكثر من 883 ألف شخص.