صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، تزامناً مع بيانات اقتصادية جيدة على صعيد الاقتصاد المحلى و كذلك الاشادات الدولية بأداء القطاع المصرفى فى مواجهة كورونا و قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل أزمة التمويل مع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بصورة طفيفة لأول مرة منذ أزمة كورونا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2751 نقطة.







