الضرائب تكشف تفاصيل مشروع الفاتورة الإليكترونية (فيديو)

كشف محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، تفاصيل مشروع الفاتورة الإلكترونية.





وقال الجيار خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن مصلحة الضرائب المصرية تنفذ خطة تطوير كبيرة تشمل مشروع الفاتورة الإلكترونية في إطار خطة التحول الرقمي، مضيفا أن لديهم نظام مركزي لمتابعة التعاملات التجارية بين الشركات، حيث يختص المشروع بمراجعة الفواتير المتداولة بين الشركات.





وتابع أن المرحلة اللاحقة بالمشروع ستختص بمراجعة فواتير الشركات للمواطنين، ومن المقرر انطلاقها بداية العام المالي 2021، موضحا أن من فوائد الفاتورة الإلكترونية للمسجلين القضاء على التعاملات الوهمية بين الشركات، والقضاء على الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي.





وأشار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب إلى أن تواجد فواتير الشركات عند مصلحة الضرائب يسهل التسويات الضريبية، ويخفض الوقت والتكلفة للشركات المتعاملة مع المصلحة.





وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتمام كبيرمن وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق التكامل بين أنظمة الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، مشيرًا إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم في التكامل مع المنظومة مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والإقتصاد ككل.





وأضاف "عبد القادر" أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، قامت المصلحة بالعديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار حيث قامت بالتواصل مع عدد من الشركات لبحث إمكانية مشاركتها فى مرحلة تشغيل تجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع هذه الشركات، ومن خلال عقد العديد من ورش العمل عبر تقنية الفيديوكونفرانس والتى تم من خلالها شرح الإجراءات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإجابة على كافة تساؤلات الشركات،والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.





وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بالإعلان عن بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 30 يونيو الماضى، بمشاركة عدد 6 شركات هى مجموعة العربي والتي تضم 3 شركات وهى توشيبا العربى للأجهزة المرئية،وشركة العربى لتكنولوجيا الإضاءة، وشركة العربى للتجارة والصناعة،وهذا بالإضافة إلى كل من شركة نستله للمياه، وشركة يونيباك، وشركة أكرو مصر.













وعن أساليب الدعم والمساعدة المقدمة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال رئيس مصلحة الضرائب أنه منذ الإعلان عن بدء التشغيل التجريبى للمنظومة ومصلحة الضرائب على تواصل دائم مع هذه الشركات لتقديم كامل الدعم لهم والمساعدة فى حل المشكلات التى قد تواجههم للإنضمام والتكامل مع المنظومة، حيث قامت المصلحة بتقديم المساعدات للشركات، من خلال تقديم كافة المستندات اللازمة لتطبيق التكامل سواء من الناحية الفنية أو الاجرائية، وتقديم وسائل الدعم الفني أو الضريبي المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الاطراف المشاركة للمصلحة في تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفني على مدار 24 ساعة، من خلال الإتصالات الهاتفية،والرد على استفسارات الشركات الفنية أو الضريبية، والonline meetin، وكذلك التواصل من خلال الايميل الخاص بالمنظومة وهو [email protected] من خلال فريق التواصل، وفريق الدعم الفني الخاص بالمصلحة.



