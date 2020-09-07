أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء





٦٠ يوم تفصل العالم عن ظهور ملامح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وذلك بعد أن تنتهي التجارب النهائية على اللقاحات التي أعلنت عدد من الدول الانتهاء منها ودخولها المراحل الأخيرة قبل الطرح بالأسواق.





يذكر أن هناك 15 لقاح دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واللقاحات جميعها آمنة والعالم أصبح لديه خبرة في انتاج اللقاحات، حسب ما أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية.





خريطة اللقاحات تتضح خلال شهرين





وعن الوقت الذي يفصل العالم عن لقاح فيروس كورونا المستجد، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد تاج الدين، إن خريطة اللقاحات الدولية ستتضح خلال شهرين.





وتابع: "يجري على المستوى الدولي في الوقت الحالي تجارب على أكثر من 100 لقاح عالمي، وهناك من 7 إلى 9 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية؛ للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال، ولا يحمل أي آثار جانبية له".





موعد اللقاح الفعال.. منتصف ٢٠٢١





منظمة الصحة العالمية أكدت أنها لا تتوقع وجود لقاحا فعالا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، ويقصد بالفاعلية هو أن ينجح تجربته على الحيوانات ويمر بثلاث مراحل في التجارب السريرية على البشر.





لقاح مكسيكي منتظر في الربيع





ومن جانبها، قالت منسقة المجموعة العلمية التي تمثل المكسيك في تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إن بلادها تعمل لإنتاج اللقاحات الخاصة بها بشأن كورونا ومن الممكن أن يكون أحدها جاهزًا في الربيع المقبل.





اللقاح الصيني.. ٢٠٢٠





أما اللقاح الصيني "سينوفارم" فسيكون جاهزا للاستخدام العام بحلول نهاية 2020 بحسب تصريحات للشركة، وسيكون متاحا بتكلفة 144 دولار للجرعتين.





يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.





وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد 99863 حالة، من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.