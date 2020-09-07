أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

٦٠ يوم تفصل العالم عن ظهور ملامح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وذلك بعد أن تنتهي التجارب النهائية على اللقاحات التي أعلنت عدد من الدول الانتهاء منها ودخولها المراحل الأخيرة قبل الطرح بالأسواق.

يذكر أن هناك 15 لقاح دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية واللقاحات جميعها آمنة والعالم أصبح لديه خبرة في انتاج اللقاحات، حسب ما أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية.

خريطة اللقاحات تتضح خلال شهرين

وعن الوقت الذي يفصل العالم عن لقاح فيروس كورونا المستجد، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد تاج الدين، إن خريطة اللقاحات الدولية ستتضح خلال شهرين.

وتابع: "يجري على المستوى الدولي في الوقت الحالي تجارب على أكثر من 100 لقاح عالمي، وهناك من 7 إلى 9 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية؛ للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال، ولا يحمل أي آثار جانبية له".

موعد اللقاح الفعال.. منتصف ٢٠٢١

منظمة الصحة العالمية أكدت أنها لا تتوقع وجود لقاحا فعالا على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل، ويقصد بالفاعلية هو أن ينجح تجربته على الحيوانات ويمر بثلاث مراحل في التجارب السريرية على البشر.

لقاح مكسيكي منتظر في الربيع

ومن جانبها، قالت منسقة المجموعة العلمية التي تمثل المكسيك في تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إن بلادها تعمل لإنتاج اللقاحات الخاصة بها بشأن كورونا ومن الممكن أن يكون أحدها جاهزًا في الربيع المقبل.

اللقاح الصيني.. ٢٠٢٠

أما اللقاح الصيني "سينوفارم" فسيكون جاهزا للاستخدام العام بحلول نهاية 2020 بحسب تصريحات للشركة، وسيكون متاحا بتكلفة 144 دولار للجرعتين.

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد 99863 حالة، من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا بوابة الفجر الفجر اليوم

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ نصف ساعة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

في مراحله الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن تطورات لقاح كورونا المصري

قائمة كاملة.. مواعيد ظهور 5 لقاحات ضد كورونا

6 مفاجآت سارة بشأن لقاحات كورونا المنتظرة.. تعرف عليها

بعد أن تم تسجيله.. 5 معلومات عن أول لقاح روسي ضد كورونا

تشكيك وحجز جرعات.. مستجدات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

المكسيك وألمانيا والصين.. 3 لقاحات ضد كورونا في الطريق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

10:32 ص

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

10:31 ص

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟