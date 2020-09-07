جميلة عوض تبدأ تصوير مشاهدها بحكاية "لازم أعيش" في هذا الموعد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم المخرجة مريم أحمدي حاليًا بوضع اللمسات النهائية من حكاية "لازم أعيش" المقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتى تقوم ببطولتها الفنانة جميلة عوض، والتي من المقرر انطلاق تصويرها بعد أسبوعين.


حكاية "لازم أعيش"، من تأليف نجلاء الحديني، إخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف وعدد آخر من الفنانين.


مسلسل "إلا أنا"، قصة الكاتب يسرى الفخراني، مكون من ست حكايات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة،و تم عرض أول ثلاث حكايات على قناة dmc وهما بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، والحكاية الثالثة "أمل حياتي"التي تقوم ببطولتها حنان مطاوع، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الرابعة "أمر شخصي" التي تقوم ببطولتها شيرى عادل، ويجرى الاستعداد للخامسة وتحمل اسم "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

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