تعليم النواب: متطلبات العصر تتطلب الدمج بين الإلكتروني والتقليدي

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تطوير التعليم هو الخطوة الأولى للقضاء على الدروس الخصوصية، مُشيدًا باتباع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا.





وأكد بركات في بيان له، اليوم الاثنين، أن الدروس الخصوصية من خواص النظام التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتكرار والاسترجاع، لافتًا إلى تغيير نظام التعليم واعتماد التعليم على بنك المعرفة وعلى القدرات العقلية العليا يلغي الدروس الخصوصية تماما، لأن المتعلم يعتمد على نفسه في تحصيل المعلومات والمهارات والقدرات العليا، وبالتالي لا مكان للدروس الخصوصية والسناتر.





وأضاف أنه بالنسبة لاستخدام المنصات بديلا عن المدرسة، فإنها لا تصلح إلا كوسيلة مساعدة وليست وسيلة أساسية، وأن الدمج بين الإلكتروني والتقليدي سيعود على الطالب بالنفع أكثر، أنه لا فائدة من التعليم إن لم يكن هناك تفاعل مباشر بين المعلم والطالب، الأمر الذي يعزز دور المعلم في العملية التعليمية حيث إنه المعلم والمربي في ذات الوقت.





وأوضح أن المنصة التعليمية السليمة أو النموذجية لها مواصفات معينة حتى تثبت نجاحها، وهي توفير شبكة إنترنت سريعة وقوية تتحمل جميع المستخدمين على المنصة، بجانب توفير كل الإمكانيات التي تشعر الطالب بأنه داخل فصل حقيقي، لافتا إلى أهمية تأهيل وتدريب المعلمين والأساتذة سواء في التعليم الجامعي أو ما قيل الجامعي على استخدام التكنولوجيا وطرق التواصل مع الطلاب، وأخيرا تأهيل الطلاب أيضًا على الدخول والتفاعل هذه المنصات.





وشدد عضو تعليم النواب، على ضرورة أخذ عينة من الطلاب الذين تم تطبيق التجربة عليهم، والتعرف على أكثر المشكلات التي واجهتهم ثم استيعابها بالكامل لتفعيل منظومة تعليم إلكترونية ناجحة.





أخر إحصائيات فيروس كورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



