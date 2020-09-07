قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

حسمت إدارة النادي الأهلي مصير أحمد فتحي نجم دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي، والذي من المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي غلق ملف تجديد عقد أحمد فتحي، والموافقة على توقيعه لنادي بيراميدز لمدة لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.





وكان النادي الأهلي قد عرض على أحمد فتحي الاستمرار داخل القلعة الحمراء لمدة موسمين، مقابل الحصول على 11 مليون جنيه سنويا، إلا أن اللاعب اشترط رفع عقده السنوي من 11 إلى 16 مليون، إلى جانب زيادة مدة عقده لموسم إضافي، مؤكداً أن رغبته في الاستمرار مرهونة بحصوله على نفس المقابل المادي الذي سيحصل عليه في بيراميدز.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق حرس الحدود، غدا الإثنين الموافق 7 سبتمبر الجاري، على ملعب حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة بتوقيت جرينتش.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.



