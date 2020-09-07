عشرات الجرحى في زلزال قوي شمال شرق إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، إصابة 22 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر ضرب محافظة راميان التابعة لإقليم غلستان بشمال شرقي البلاد، وكان مركزه يقع على عمق 9 كيلومترات، .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محافظ راميان، حميد رضا جوبداري، قوله إن الزلزال أحدث تصدعات وانهيارات تتراوح بين 10 إلى 100 بالمائة في أربعين منزلا قرويا، غالبها مبنية من الطين.

وعاد الغاز والكهرباء إلى المحافظة صباحا، بعد انقطاع دام ساعات جراء الزلزال.

وفي سيقا متصل، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة محافظة كرمانشاه غربي إيران، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ولم تقدم معلومات فورية عن الخسائر أو الأضرار المحتملة من الزلزال الذي قالت إنه هز مقاطعة جيلان غرب في الإقليم، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد ذكرت قناة "العالم"، الأحد، أن إيران شهدت 163 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.