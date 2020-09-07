اليوم.. فاركو يواجه الحمام وديا

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يلتقي فريق فاركو، بقيادة أحمد عاشور، مع نظيره، فريق الحمام، بقيادة سمير سعد، في الرابعة من عصر اليوم الإثنين ، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.



وسبق لفريق الحمام، خوض مبارتان وديتان، عقب العودة من فترة الراحة الإجبارية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف، بهدفين مقابل هدف.



كما لعب فاركو، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مع حرس الحدود 1-1، وتغلب على الترسانة 1-0، وسيراميكا 1-0، وتعادل مؤخرا مع بني سويف، بهدف لكل منهما، بملعب برج العرب الفرعي.