الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:30 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
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تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن مستقبل نجله أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وقال أيمن منصور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد ابني عقده مستمر مع نادي بيراميدز لمدة موسمين مقبلين ونادييه لا يرغب التفريط في خدماته خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق السماوي.

وتابع: "أتمنى إنضمام أحمد ابني إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة فهو واحد من ابناء النادي".

وأضاف: "النادي الأهلي تفاوض مع أحمد ابني في فترة من الفترات ولكن هو مرتبط بعقد وأنا لم أتدخل في العروض التي يتلقاها وهو صاحب القرار والأخير"



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