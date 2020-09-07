ننشر طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان عبر رابط rep.sakani.housing.sa بالمملكة العربية السعودية وشروط الإسكان

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
الإسكان التنموي
الإسكان التنموي
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ننشر طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان عبر رابط rep.sakani.housing.sa بالمملكة العربية السعودية وشروط الإسكان

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.. أتاحت وزارة الإسكان في المملكة  العربية السعودية الدخول على رابط التسجيل في الإسكان  الـتنموي وذلك لتوصيل المساهمات الخيرية لمستحقيها عن طريق مؤسسة الإسكـان التنـموي الأهلية التابعة لقطـاع الإسكان بوزارة الإسكان بالمملكة، والتي تسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، لكي يتمكن كافة الأسـر المحتاجة بالسعوديـة الحصول علي الدعـم عبر منصة الوزارة الإلكترونية، من خلال قيام المتقدم بالتسجيل فيها، والاطلاع عـلي كافة الشروط و التفاصيل، لكي يتمكن المتقدم من الحصول علي الموافقة الفورية من جانب المقتدرين من أفراد المجتمع السعـودي بالمملكة.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان
دشنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية من منصة الإسكان rep.sakani.housing.sa/eskan لتحديد إمكانية مبلغ المساهمة ومعرفة ماهي الحالات المطلوب دعمها  وكذلك نوع الحالة وإتمام عملية المساهمة، وذلك لمعرفة تحديد نوع الاحتياج بشكل إلكتروني، حيث  يمكن لمستفيدي الضمـان وأسرهم التسجيـل في مبادرة الإسكان التـنموي من خلال الرابط الإلكتروني ، وذلك حتي يتمكن جميع المستحقين من الحصول علي الدعم السكني للأسر الأكثر احتياجًا وفقا للشروط الآتية:

تسليم الوحدة السكنية للمستفيد من الضمان الاجتماعي
- المسجلين لدى الوزارة بأنهم ليس لهم مصدر دخل غير الدعم المقدم من الضمان، سيحصلون على الوحدة  مقابل إيجار شهري يقدر بـ 200 ريال.

- المسجلين لدى وزارة الضمان الاجتماعي بأن لهم مصدر الرزق سيتم منح وحدة سكنية لهم مقابل 800 ريال.

التسجيل في الإسـكان التنمـوي لمسـتفيدي الضمـان
تسعي دائما الحكومة السعودية إلي توفير كافة الأمور للمواطن السعودي وخاصة توفير سكن مناسب لذات الدخل المنخفض أو المحدود، حيث تعمل الحكومة على صناعة برامج تكنولوجيه جديده توفر على المواطنين سهولة التسجيل في برنامج الإسكان التنموي ورابط التسجيل وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الإسكان للتسجيل في الإسكان التنموي (اضغط هنا).
- قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.
- قم بتسجيل رقم الجوال.
- قم بتسجيل تاريخ الميلاد.

أهداف برنامج الإسكان التنموي
تم تدشين برنامج الإسكان التنموي من اجل تقديم خدمات جديدة لفئة الضمان الاجتماعي، من محدودي الدخل، والتي تعمل الحكومة السعودية على توفير فرص لإسكان الأسر الأكثر احتياج، بما يمكنهم من التملك لمسكن منخفض التكاليف وذو جودة عالية، وذلك من اجل التطبيق لمبدا التكافل الاجتماعي التي تتبعه المملكة السعودية بهدف:

- بإنهاء عام 2020 سيكون تم رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية إلى 60 في المئة.

- كما تهدف الحكومة السعودية بحلول عام 2030 أن تكون قد ملكت المواطنين نحو 70% من الوحدات السكنية.

ننشر طريقة التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان عبر رابط rep.sakani.housing.sa بالمملكة العربية السعودية وشروط الإسكان

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