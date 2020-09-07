نجم الزمالك السابق: كان لابد من دعوة رموز النادي لحفل قرعة مونديال اليد





استنكر حسين عبد الطيف، لاعب الزمالك السابق، عدم دعوة رموز الزمالك لحفل قرعة كأس العالم لليد التي أقيمت أمس السبت.





وقال حسين في تصريحات لبرنامج الماتش: "محمود الخطيب من عظماء الكرة المصرية ولكن عدم دعوة رموز زملكاوية ورئيس النادي في حفل قرعة كأس العالم لليد، موقف يدعو لإحتقان جماهيري".





وتابع: "كان من الممكن دعوة الدكتور كمال درويش، خاصة أنه كان نجم في كرة اليد وقوي في الناحية الادارية".





وأضاف عبد اللطيف: "كان لابد من دعوة مرتضى منصور، فهؤلاء رموز للزمالك وقيمة الكيان من دعوة رموزه".





واختتم حسين عبد اللطيف تصريحاته متحدثا عن جنش: "ظهر جنش بشكل لائق وتصرف بشكل يستحق الاشادة عليه خلال مباراة طلائع الجيش اليوم".











