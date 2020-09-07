اليوم.. النصر يستقبل الإعلاميين وديًا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يستقبل فريق النصر، نظيره، الإعلاميين، في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، في إطار استعادادات الفريقين، لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

وسبق للنصر، وأن تعادل في المباراة الودية السابقة، مع فريق كوكاكولا، بهدف لمثله، كما تغلب من قبل على الشرقية، بهدفين لهدف وتعادل أمام بتروجت، بهدف لكل منهما، وفاز على سيراميكا، بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة، تغلب على فريق البنك الأهلي.

وفي المقابل، لعب الإعلاميين، العديد من المواجهات الودية، حيث خسر، مؤخرا من النجوم، بهدف، وتعادل مع الدخان بهدف لمثله، وبنفس النتيجة، كان قد تعادل أمام بورتو، وفاز على توشكى، بثنائية نظيفة.

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النصر المقابل الاعلاميين

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